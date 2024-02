W poniedziałek rano kurs dolara obniżył się do poziomu 4,02 zł. Mniej płacono również euro, które kosztuje ok. 4,33 zł oraz franka szwajcarskiego wycenianego na ok. 4,56 zł. Rodzimej walucie dziś sprzyjają czynniki globalne, przede wszystkim sytuacja na rynku dolara. Amerykańska waluta lekko traci na wartości zarówno względem euro, jak i większości walut z naszego regionu.

Na jakie dane czekają w tym tygodniu inwestorzy?

Jakie istotne wydarzenia makro czekają inwestorów w tym tygodniu? Na poniedziałek nie przewidziano żadnych publikacji z krajowej gospodarki, ale w dalszej części tygodnia w centrum uwagi będą styczniowe dane z rynku pracy, dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej oraz stopa bezrobocia.

Według ekonomistów Santander Bank Polska w tym tygodniu jest szansa na dalsze wzrosty walut z naszego regionu. - W nadchodzącym tygodniu widzimy potencjał do lekkiego umocnienia walut regionu, co mogłoby się zmaterializować szczególnie przy wzroście kursu EURUSD po lepszych danych ze strefy euro. Złoty może być wsparty przez ożywienie w aktywności polskiej gospodarki w styczniu. W przeciwną stroną mogłyby działać potencjalnie informacje o napięciu politycznym między rządem i NBP — wskazują eksperci w komentarzu porannym.

Czy prezes NBP Adam Glapiński stanie przed trybunałem?

Według nieoficjalnych ustaleń Bloomberga, premier Donald Tusk dał zielone światło próbom postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed specjalnym trybunałem, który mógłby go zawiesić i ostatecznie zmusić do odejścia z pracy.