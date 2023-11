Kurs eurodolara utrzymuje się we wtorek w okolicach 1,093, czyli tam, gdzie zamknął się w poniedziałek. Złoty jednak traci na wartości wobec euro czy dolara, oddając część umocnienia z poprzednich dni. Zarówno USD/PLN jak i EUR/PLN rosną po około 0,6 proc. We wtorek po południu dolar wraca więc do 4 zł, natomiast za euro inwestorzy płaca 4,37 zł.

Złoto w górę, bitcoin w dół

Zyskuje także złoto, które przełamuje psychologiczną barierę. Uncja kruszcu wyceniana jest we wtorek po południu na 2004 dolary, co oznacza zwyżkę o 1,3 proc. Bitcoin z kolei zniżkuje o 1 proc., do 37042 dolarów.