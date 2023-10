Kurs złotego czeka na nowe impulsy

We wtorek rano dolar jest wyceniany na 4,31 zł, euro kosztuje 4,56 zł, zaś frank 4,76 zł. Oznacza to, że złoty umacnia się w relacji do głównych walut o około 0,1 proc. Nie jest to co prawda imponujący ruch, ale ewidentnie mamy do czynienia z uspokojeniem nastrojów po wczorajszej sesji. Warto natomiast zwrócić uwagę, że jeszcze w ubiegłym tygodniu złoty był pod presją. Wycena euro sięgała około 4,60 zł.

- Wtorkowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi podbicie kwotowań eurodolara, co wspiera wyceny walut EM, w tym złotego. Ostatnie godziny handlu na globalnych rynkach przyniosły odbicie wycen bardziej ryzykownych aktywów i spadek wyceny dolara. Powodem były gołębie komentarze ze strony Fed, gdzie padły stwierdzenia iż rosnące rentowności długu ograniczają pole do dalszych podwyżek. Złoty kontynuuje umocnieni - mówi Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Poniedziałkowe nerwy wywołane wojną na Bliskim Wschodzie szybko więc zostały zepchnięte na dalszy plan. Złoty teraz czeka na nowy impuls. Dzisiaj może być o to trudno, gdyż kalendarz makro świeci w zasadzie pustkami.

- Dzisiaj polecamy uwadze wskaźniki inflacyjne z regionu (Czechy i Węgry) za wrzesień. Na dziś zaplanowane są także wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych: Villeroy z EBC oraz Bostic i Waller z Fed - wskazują ekonomiści PKO BP.