ZUS poinformował o utrudnieniach. Problemy w dostępie już 13 grudnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzedza o problemach w dostępie do swoich usług elektronicznych spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych. Załatwienie spraw w ZUS przez internet będzie utrudnione wieczorem 13 grudnia oraz w nocy z 13 na 14 grudnia.

Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Kiedy wystąpią?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, które spowodują czasowe utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Prace co prawda nie potrwają długo, ale zaplanowano je w godzinach, w których wiele osób załatwia sprawy urzędowe przez internet. Problemy wystąpią w piątkowy wieczór 13 grudnia od godziny 21. Możliwość skorzystania z cyfrowych usług ZUS będzie ograniczona przez 5 godzin, do godziny 2 w nocy w sobotę 14 grudnia.

Jakich utrudnień w dostępie do usług elektronicznych ZUS należy się spodziewać?

Utrudnień muszą się spodziewać m.in. użytkownicy portalu PUE/eZUS, a także aplikacji. Ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS mogą wystąpić: