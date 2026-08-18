W poniedziałek 17 sierpnia Grupa Deutsche Telekom, do której w Polsce należy T-Mobile Polska, poinformowała, że przejmie Fiberhost, operatora sieci światłowodowego dostępu do internetu zbudowanego wokół wielkopolskiej telewizji kablowej Inea za 1 mld euro. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje „Rzeczpospolitej”: w maju tego roku informowaliśmy, że tak może zakończyć się operacja zainicjowana przez doradców australijskiej grupy Macquarie.

Reklama Reklama

Formalnie umowę o przejęciu 100 proc. udziałów w Fiberhost zawiera jedna ze spółek z grupy Deutsche Telekom, właścicielki T-Mobile Polska. Nie ujawniono, która ale jest niemal pewne, że ostatecznie DT będzie chciało połączyć firmy działające w kraju pod jednym parasolem. Sprzedający zaś to fundusz Macquarie European Infrastructure Fund 5 zarządzany przez australijską grupę Macquarie Asset Management oraz mniejszościowi akcjonariusze.

W Polsce informację o transakcji, która oznacza powrót Grupy DT na rynek fuzji i przejęć w naszym kraju po wieloletniej przerwie opublikowała sieć T-Mobile Polska. Można z niej wyczytać, że przejmowane firmy (poza Fiberhost i Ineą to także Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa) mają sieć szerokopasmową docierającą do ponad 1,4 mln gospodarstw domowych, a Inea obsługuje ponad 300 tys. klientów detalicznych.

T-Mobile Polska, czyli jeden z czterech największych dostawców usług telekomunikacyjnych w naszym kraju, tłumaczy, że dzięki tym aktywom umocni pozycję w pełni konwergentnego (mogącego oferować usługi bezprzewodowe i przewodowe w pakiecie) dostawcy usług telekomunikacyjnych. Przypomina, że pierwszą umowę na dostęp hurtowy do sieci światłowodowej podpisał w 2018 r., a potem rozszerzał zasięg usług stacjonarnych dzięki współpracy z partnerami hurtowymi.

Telekom obiecuje też, że ostatecznymi beneficjentami tej transakcji będą polscy klienci, choć nie precyzuje co ma na myśli. – Własna infrastruktura umożliwi nam dalszy rozwój już rozbudowanego portfolio usług konwergentnych – tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Menedżer ten przez ostatnie lata zapewniał, że telekom nie potrzebuje własnej infrastruktury przewodowej, aby świadczyć usługi światłowodowego internetu.

UOKiK zdecyduje o przejęciu Fiberhostu, odpuścił Nexerę

Jak podała grupa DT, finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód organów ochrony konkurencji w Polsce.

To o tyle ciekawe, że decyzję w sprawie bardzo podobnej transakcji – przejęcia światłowodowego operatora Nexera wyda Komisja Europejska.

Warte 1,5 mld zł przejęcie grupy Nexera, właściciela infrastruktury światłowodowej, wybudowanej przy udziale pieniędzy unijnych przez Orange Polska i holenderską grupę APG, prowadzącą fundusze emerytalne ogłoszono jeszcze w grudniu 2025 r.

Transakcja nadal czeka na finalizację, co tłumaczone jest jej skomplikowaniem. To dlatego najpierw kupujący zwlekali ze zgłoszeniem przejęcia do Komisji Europejskiej. Wniosek trafił do KE dopiero na początku lipca. Decyzja. Pierwotnie miała ona zapaść 8 sierpnia. Jednak KE poinformowała, że orientacyjny termin wydłużono do 21 sierpnia (najbliższy piątek).

Tło tej sprawy jest ciekawe. Zgodnie z jednym z przepisów unijnej regulacji w sprawie przejęć oddania sprawy może zażądać krajowy urząd antymonopolowy. I tak właśnie stało się w tym wypadku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowany przez Tomasza Chróstnego wystosował pismo w tej kwestii do KE w drugiej połowie lipca.

To dlatego niektórzy spodziewali się, że finalna decyzja być może będzie jeszcze później. Tymczasem, jak ustaliliśmy, UOKiK zrezygnował z zajmowania się sprawą.

KE do UOKiK: Zaawansowany etap sprawy

– Prezes UOKiK wystąpił z wnioskiem o przejęcie sprawy z uwagi na to, że sprawa dotyczy skutków tylko na rynku polskim, a Orange ma na tym rynku silną pozycję. Po wyjaśnieniach Komisji, że analiza tej sprawy jest na zaawansowanym etapie, Prezes UOKiK zdecydował o wycofaniu wniosku – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Kamila Guzowska z biura prasowego urzędu.

Zatem nie można wykluczyć, że KE w najbliższy piątek zdecyduje, co dalej z samą transakcją.

Nexera została założona przez dwóch zagranicznych inwestorów: fundusz Infracapital (część brytyjskiej grupy Prudential) i Nokię mniej więcej w tym samym czasie, gdy Macquarie przejmował Ineę.

Zagraniczne fundusze weszły do polskich firm, gdy Unia Europejska i Polska zaczęły rozdysponowywać miliardy euro publicznego wsparcia na szybki internet. Fiberhost i Nexera w ostatnich latach skorzystały ze środków UE w programach Polska Cyfrowa (POPC), a Nexera ostatnio także z pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy i FERC.

Banki chętnie finansują światłowodowe projekty

Według ostatnich informacji z Nexery, w zasięgu jej sieci jest około 800 tys. lokalizacji, w około 6 tys. miejscowości. Z infrastruktury tej korzysta około 70 operatorów detalicznych, a liczba usług, które oferują klientom detalicznym to około 300 tys.

W 2025 r. Grupa Nexera Holding była nierentowna. Przy nieco ponad 176 mln zł przychodu jej strata netto wynosiła 155 mln zł. Zarząd w sprawozdaniu opublikowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym ocenił, że strata była zgodna z planem, a dodatnie wyniki grupa będzie notować, gdy zakończy okres inwestycji.

Orange Polska i APG mają wydać na przejęcie Nexery 1,5 mld zł, z czego 1 mld zł to dług. Do tej pory Nexera korzystała z pożyczek głównego udziałowca (1,38 mld zł) oraz kredytów (1 mld zł) udzielonych w 2021 r. przez konsorcjum banków PKO BP, Santander (obecnie Erste, ING BSK i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (od EBI – do 325 mln zł). Termin spłaty konsorcjum przypada w 2028 r. Orange Polska i APG dążą do tego, aby banki kontynuowały finansowanie Nexery.

Planują też wniesienie przejętego operatora do swojego joint venture – Światłowód Inwestycje. To także operator budujący infrastrukturę światłowodową i modernizujący łącza odkupione od Orange Polska do tego standardu. W 2025 r. banki pożyczyły ŚI 3,7 mld zł, z czego część może przeznaczyć na rozwój „nieorganiczny”, czyli na przejęcia.

Na koniec 2025 r. w zasięgu sieci ŚI było 2,4 mln gospodarstw domowych i firm. W 2032 r. po przejęciu Nexery (800 tys.) i inwestycjach zaplanowanych na ten okres (700 tys.) zasięg Światłowodu Inwestycje ma urosnąć do 3,9 mln.

W 2025 r. Światłowód Inwestycje uzyskał 406 mln zł przychodu (wzrost o 37 proc. rok do roku), miał prawie 28 mln zł straty operacyjnej (26 mln zł rok wcześniej) i 74 mln zł straty netto (104 mln zł rok wcześniej).