Royal Mail zmienia właściciela. Czeski miliarder obiecuje inwestycje

Rząd zachowa tzw. złotą akcję, która będzie wymagać zatwierdzenia wszelkich większych zmian w strukturze własnościowej Royal Mail, lokalizacji siedziby głównej i rezydencji podatkowej. Inne zobowiązania wobec związków zawodowych obejmują zapewnienie pracownikom 10 proc. udziału w dywidendach wypłacanych Kretinskiemu, a także utworzenie grupy pracowniczej, która będzie spotykać się co miesiąc z dyrektorami Royal Mail, aby dać pracownikom większy głos w sprawie sposobu zarządzania firmą – informuje BBC.

Daniel Kretinski zobowiązał się, składając gwarancje w celu zabezpieczenia transakcji do następujących punktów:

• Utrzymanie powszechnego obowiązku świadczenia usług (USO) z jedną ceną, co oznacza, że musi dostarczać listy sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, a paczki od poniedziałku do piątku

• Nienaruszenie nadwyżki emerytalnej