Trzeba jednak zaznaczyć, że choć PZU jest aktywna na rynku start-upowym, to wejście z nim w kooperację nie jest dla innowatorów wcale proste. Dotąd gęste sito przeszło 5 proc. z wybranych spółek. Po szczegółowej weryfikacji, czyli procesie biznesowej, prawnej i technicznej walidacji, do pilotażu dopuszczono zaledwie 77 najlepszych. Z tego finalnie wdrożono 49.

Co dzieje się z branżą insurtech?

PZU jest zadowolone z efektów i chce dalej stawiać na start-upy. Nie tylko na te polskie – bo wśród partnerów ma już podmioty z 12 krajów, m.in. z USA, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, a także Niemiec i Hiszpanii, czy nawet Kazachstanu. Ubezpieczyciel oficjalnie zapowiada intensyfikację współpracy z takimi innowacyjnymi spółkami i deklaruje, że analizuje rynek szukając kolejnych „celów”. To może jednak zaskakiwać, bo trend w Europie jest odwrotny. Widać pewną zapaść na rynku insurtech (innowacyjne spółki z branży ubezpieczeniowej). Potwierdza to zresztą Jan Zimowicz, członek zarządu PZU, odpowiedzialny m.in. za digitalizację i innowacje.

85 proc. o tyle w latach 2021-2024 zmniejszyła się w Europie liczba nowych jednorożców (start-upów wycenianych na ponad 1 mld dol.)

– Gdy porównamy dane z 2024 i 2021 r. to widać, że europejski rynek insurtech zmaga się z wyraźnym spadkiem aktywności inwestycyjnej – komentuje. I zaznacza, że przejawia się to dużo mniejszą liczbą transakcji oraz znaczącym spadkiem zainwestowanego kapitału.

– W tym czasie liczba tzw. jednorożców (start-upy wyceniane na co najmniej 1 mld dol. – red.) zmniejszyła się o ponad 85 proc., co pokazuje, że rynek przeszedł z fazy entuzjazmu, której doświadczyliśmy w 2021 r., do bardziej ostrożnej. Pomimo ochłodzenia rynku jako PZU nadal dostrzegamy wiele wartościowych i ciekawych projektów, które się na nim rodzą – kontynuuje Zimowicz.

Według niego wsparcie PZU dla wielu innowatorów może być kluczowe. I wskazuje na program „PZU Ready for Startups”. – Pozwala on rozwinąć się start-upom, które często potrzebują wsparcia w adaptacji do potrzeb biznesowych i w wyskalowaniu proponowanych rozwiązań. Ważne w tych procesach jest doświadczenie partnera doskonale znającego rynek – dodaje.