Bez zmian dla klientów

Dzięki połączeniu klienci zyskują dostęp do pełnej oferty ubezpieczeniowej, która obejmuje wszystkie produkty dostępne wcześniej w Aegon, Compensa Życie i Vienna Life. Oznacza to szerszy wybór rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb. Połączenie towarzystw nie wpływa na warunki dotychczas zawartych umów ubezpieczeń, a tym samym nie wymaga żadnych działań ze strony klientów.

Bez zmian pozostają wszystkie procesy i procedury związane z wypłatami świadczeń. Klienci mogą też bez zakłóceń korzystać ze wszystkich dostępnych kanałów kontaktu – obsługę zapewniają ci sami pośrednicy, partnerzy oraz konsultanci infolinii. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.viennalife.pl, która zyskała nową szatę graficzną zgodną z nowym brandingiem towarzystwa.

Nowa Vienna Life w liczbach

Po połączeniu Vienna Life będzie firmą z 2 mld zł składki regularnej. Jej aktywa to 4,2 mld zł. Pod skrzydła firmy trafi 800 tys. klientów indywidulanych oraz blisko 4000 ubezpieczonych firm.

Vienna Life będzie miała ok. 550 pracowników, a jej kapitał zakładowy to 311,9 mln zł