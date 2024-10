Rynek ubezpieczeń w poszukiwaniu szans rozwoju

Ponadto wśród zagrożeń charakteryzujących się ponadprzeciętnym znaczeniem oraz prawdopodobieństwem materializacji znalazły się: ryzyko demograficzne – starzejąca się sieć agentów, brak zainteresowania branżą ubezpieczeń przez młode pokolenie, globalne zmiany klimatyczne i koszt katastrof naturalnych wpływający na wzrost kosztów reasekuracji, a także rosnąca liczba i złożoność ataków cybernetycznych generujące ryzyko związane z digitalizacją procesów i danych klientów.

Na podstawie tak wyznaczonych szans i zagrożeń autorzy raportu wyliczyli współczynnik sentymentu branży ubezpieczeniowej. W tym roku znalazł się on na poziomie -92,5, co wskazuje na negatywną ocenę perspektyw rozwojowych rynku ubezpieczeniowego. Warunkiem odwrócenia tej niekorzystnej tendencji jest zdaniem autorów raportu z jednej strony silniejsze wykorzystanie szans rozwojowych, tak aby ich siła oddziaływania okazała się wyższa niż obecne oczekiwania ekspertów, a z drugiej dążenie do minimalizacji skutków wystąpienia zjawisk ograniczających rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce. Wśród rekomendacji dla rynku wymienili edukację i świadomość klientów, inicjatywy społeczne, a także równowagę pomiędzy regulacjami a potrzebami rynkowymi. Zalecają też inwestowanie w innowacje produktowe, technologię i zarządzanie ryzykiem, a także w rozwój pracowników i zwiększenie atrakcyjności sektora jako pracodawcy.

W którą stronę pójdzie rynek?

– Będzie źle? – pytał Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, prowadzący debatę „Perspektywa dla rynku – szanse i zagrożenia”.

– Będzie dobrze – odparł Artur Olech, prezes PZU. Zaraz tłumaczył jednak, że sytuacja wymaga poważnych działań nie tylko ubezpieczycieli, ale też państwa i samorządów. Problemem jest dziś niski wskaźnik penetracji ubezpieczeń w Polsce. Inaczej mówiąc, w porównaniu z większością krajów europejskich, liczba osób, które kupują u nas ubezpieczenia jest niska. Tymczasem zjawiska takie jak covid, wojna w Ukrainie czy coraz częstsze katastrofy naturalne, jak ostatnia powódź na południu kraju, pokazują, jak ważne są ubezpieczenia.

– Opiekuńcza postawa negatywnie wpływa na skłonność ludzi do ubezpieczania się – zauważyła prof. Ilona Kwiecień, kierownik Katedry Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – Ludzie kalkulują, że skoro w razie potrzeby państwo i tak pomoże, to po co się ubezpieczać – tłumaczyła.



Szef PZU przekonywał do podjęcia debaty nad powszechnym, solidarnościowym ubezpieczeniem od ryzyk katastroficznych. – Nie musi oznaczać obowiązku. Może być budowane w ramach partnerstw, z udziałem państwa – przekonywał.