Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumował to, co w pierwszej połowie 2024 r. działo się na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jak pokazują dane Ośrodka Informacji UFG, liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła na koniec czerwca 29,15 mln, a liczba aktywnych umów dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) – 7,56 mln.

Stosunek AC/OC wyniósł 25,9 proc., co oznacza, że kierowcy w Polsce wykupują AC niemal czterokrotnie rzadziej niż obowiązkowe OC. Ale proporcja ta się zmienia, bo choć rośnie zarówno liczba aktywnych polis OC, jak i AC, to tych drugich przybywa nieco szybciej. W 2015 r. liczba aktywnych polis OC komunikacyjnego nieznacznie przekraczała 21,8 mln. W 2019 r. było to już nieco ponad 26 mln, a na koniec zeszłego roku niemal 28,5 mln. Teraz jest to wspomniane 29,15 mln.

Aktywnych polis AC było w 2015 r. trochę ponad 4,9 mln. W 2019 r. ich liczba podskoczyła do przeszło 6 mln, a w 2023 r. wyraźnie przebiła poziom 7 mln, by teraz wzrosnąć do powyżej 7,5 mln. W efekcie, podczas gdy w 2015 r. stosunek liczby polis AC do OC wynosił 22,6 proc., to na koniec 2019 r. zbliżył się do 24 proc., w zeszłym roku sięgnął 5,7 proc., by teraz niemal dotknąć 26 proc.