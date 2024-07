Polisy przestały drożeć. Ale nie wszystkie

Wyjątkiem od stabilizacji bądź spadków były w drugim kwartale stawki ubezpieczeń OC, które średnio na całym świecie wzrosły o 3 proc., kontynuując trend z poprzednich sześciu kwartałów.

Polska patrzy na świat

– Nasze wnioski dla polskiego rynku wydają się być zbieżne z danymi spływającymi z całego świata. Choć jeszcze nie obserwujemy zaciekłej walki o ryzyko, jaka miała miejsce w fazie „miękkiego rynku” przed kilkoma laty, a ubezpieczyciele wciąż oczekują nieustannej poprawy jakości ryzyka zgłaszanego do ochrony, to równocześnie poziom stawek dla większości odnowień, przy założeniu relatywnie dobrej szkodowości, przestał rosnąć – komentuje Marcin Zimowski, dyrektor w Pionie Klientów Strategicznych Marsh Polska. – Co więcej, zaczynamy obserwować postępowania kończące się pewnymi, choć wciąż relatywnie niewielkimi, zniżkami. Kontynuacja tego trendu, pozytywnego dla poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, zapewne znacząco zależna będzie od zmian w tempie inflacji, co przekładać się będzie na zmianę średniej wartości szkody, a także impulsów pochodzących z rynków międzynarodowych, dotyczących chociażby poziomu szkód, jakimi zakończy się tegoroczny sezon huraganów – dodaje.

Także zdaniem Blanki Kuzdro-Chodor, dyrektorki Działu Klienta Korporacyjnego w Marsh Polska, sytuacja naszego rynku potwierdza ogólnoświatowe trendy. – Odnowienia polis w drugim kwartale 2024 r. potwierdzają stabilność stawek, nawet z nieznaczną ich korektą w dół. Pytanie, czy ta tendencja zostanie utrzymana. Wkraczamy w drugie półrocze i z jednej strony będziemy mieć konfrontację w zakresie stopnia realizacji budżetów zakładów ubezpieczeń, co wpływa na bardziej elastyczne negocjacje, z drugiej pozostają pytania dotyczące wskaźników inflacji i jej wpływu na koszt likwidacji szkody – mówi Blanki Kuzdro-Chodor.

Jej zdaniem ostatnia, duża liczba szkód pożarowych, również nie pozostanie bez echa i na pewno będzie miała wpływ na przyszłoroczne warunki cenowe i zakres ubezpieczeń.

Małgorzata Splett-Kulik, Head of FINPRO & Cyber Practice, Marsh w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zauważa, że w przypadku ubezpieczeń cybernetycznych spadek stawek dotyczył przede wszystkim klientów dobrze zabezpieczonych cybernetycznie, a także takich, których przychody wyniosły ponad 250 mln euro. – O ile w obszarze ubezpieczeń ryzyk cybernetycznych, podobnie jak w całej Europie kontynentalnej, obserwujemy na polskim rynku korzystniejsze stawki i większy apetyt na ryzyko, o tyle o podobnej tendencji nie możemy mówić w ubezpieczeniach D&O, dla członków władz spółek. Ostatnie informacje prasowe dotyczące nieudzielenia absolutorium byłym członkom władz wybranych spółek Skarbu Państwa oraz zapowiadane „rozliczanie” byłych zarządów z ich decyzji zarządczych i nadzorczych raczej usztywniają lokalny rynek polis D&O i zapewne wpłynie to na mniejsze zniżki stawek lub nawet powolne podnoszenie cen tego ubezpieczenia – ocenia Małgorzata Splett-Kulik.

Wedle doniesień z rynku w Polsce coraz szybciej zaczynają jednak rosnąć ceny polis komunikacyjnego OC.