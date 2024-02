ZUS bez szefa pędzi na ścianę? Mnożą się problemy

Z materiału wynika jednak, że niezależnie od wariantu, dla którego przygotowano symulację, deficyt roczny FUS w 2028 r. będzie wyższy niż w 2024 r. W wariancie optymistycznym wzrośnie o 19,0 mld zł, z 63,6 mld zł do 82,6 mld zł. W wariancie pośrednim – o 30,1 mld zł, z 71,1 mld zł do 101,2 mld zł. A w wariancie pesymistycznym aż o 44,3 mld zł, z 80,5 mld zł do 124,8 mld zł. We wszystkich wariantach prognozy zmniejszać ma się wydolność FUS, rozumiana jako iloraz wpływów i wydatków. W wariancie optymistycznym w 2028 r. ma być o 1,8 pkt proc. mniejsza niż w 2024 r., w wariancie pośrednim o 4,2 pkt proc., a w pesymistycznym o 7,1 pkt proc.

Mimo to ZUS przekonuje, że obecnie sytuacja FUS jest bardzo dobra, a jego wydolność, czyli stopień pokrycia wydatków na świadczenia ze składek, pozostaje na rekordowym poziomie: 85 proc. w 2022 r. oraz około 84 proc. w 2023 r. Prognozuje, że w najbliższych latach sytuacja również będzie stabilna, choć liczba emerytów i rencistów ma rosnąć. W wariancie optymistycznym do 2028 r. pójdzie w górę o 181 tys. (czyli o 2,3 proc.), w wariancie pośrednim o 196 tys. (czyli o 2,4 proc.), a w wariancie pesymistycznym o 256 tys. (czyli o 3,2 proc.).

Kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szkodzi demografia. Notujemy właśnie najniższą liczbę urodzeń od czasów drugiej wojny światowej. Wiek emerytalny zaczynają osiągać osoby z roczników wyżu powojennego. Efekty widać w prognozach, które przytacza ZUS. Pokazują one, że populacja naszego kraju skurczy się z 37,750 mln osób w 2023 r. do 36,926 mln w 2028 r. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym spadnie w tym czasie z 6,851 mln do 6,262 mln, a w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 8,790 mln do 9,076 mln. Ubędzie ponad pół miliona osób w wieku produkcyjnym.

Wszystko to już przekłada się na coraz niższe emerytury – zwłaszcza kobiet, które pracują krócej niż mężczyźni i odkładają mniej składek.

Czytaj więcej Banki Prezes PKO BP Dariusz Szwed złożył rezygnację Jak poinformował zarząd PKO Banku Polskiego, Dariusz Szwed złożył w środę rezygnację z funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na 14 lutego 2024 roku.

Bez pomysłu?

Sytuację miało ratować zrównanie wieku emerytalnego i jego podwyższenie. PiS je jednak zablokował. Zamiast tego pojawiły się 13. i 14. emerytura, kosztowne z punktu widzenia budżetu i samego ZUS.