PKP Cargo jest obecnie w trakcie postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się w lipcu 2024 r. i pozwoliło zamrozić dług wynoszący niemal 3 mld zł. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wymagają jednak, aby spółka znajdująca się w sanacji terminowo regulowała zobowiązania, które powstają już po otwarciu postępowania. Dokumenty, do których dotarł WNP, pokazują jednak, że przewoźnik ma trudności z realizowaniem tego obowiązku.

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Wierzyciele wskazują na wielomilionowe zaległości

PGE Energetyka Kolejowa w piśmie z 18 września 2026 r. wezwała PKP Cargo do zapłaty około 74,5 mln zł zaległych należności i odsetek. Ostrzegła również przed możliwością zmiany dotychczasowych zasad współpracy.

Z kolei zarządca masy sanacyjnej PKP Cargotabor poinformował sąd o około 53,4 mln zł wymagalnych i nieuregulowanych w terminie zobowiązań przewoźnika. Wykaz nieopłaconych faktur oraz tych, których spłata została opóźniona, przekazały sądowi także PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji Paweł Głodek wyjaśnił WNP, że opóźnienia wynikają z niedoboru pieniędzy na bieżącą działalność i ograniczonego dostępu do finansowania. Zapewnił przy tym, że nie doszło do systemowego zaprzestania regulowania zobowiązań i trwają rozmowy z kontrahentami dotyczące rozliczeń.

Opóźnienia mogą utrudnić dalszą restrukturyzację PKP Cargo

Utrata zdolności do regulowania bieżących zobowiązań może prowadzić do umorzenia sanacji – informuje WNP. Zgodnie z przepisami, jeśli spółka spóźnia się ze spłatą ponad 30 dni, domniemywa się, że utraciła zdolność do bieżącej spłaty. Nadal jednak może wykazać, że mimo tych opóźnień jest w stanie regulować zobowiązania. Decyzję w sprawie ewentualnego umorzenia postępowania sanacyjnego podejmuje sąd.

Do 15 października rada wierzycieli ma zająć stanowisko wobec kolejnych propozycji układowych przedstawionych przez spółkę. Część planowanych spłat zależy od otrzymania odszkodowania od Skarbu Państwa za tzw. decyzję węglową. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy odszkodowanie miałoby zostać wypłacone.

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