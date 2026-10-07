Według oświadczenia rezygnacja ze złożenia oferty to decyzja podjęta na skutek stanowiska HOCHTIEF Polska S.A. oraz HOCHTIEF Infrastructure GmbH „w oparciu o dokonaną wewnętrzną ocenę ryzyk realizacyjnych, warunków kontraktowych oraz harmonogramu postępowania, w tym w szczególności wyznaczonego terminu składania ofert.”

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Konsorcjum Polimex Mostostal nie złoży oferty na terminal CPK

Konsorcjum tłumaczy, że „przez blisko rok z pełnym zaangażowaniem uczestniczyło w dialogu konkurencyjnym, przedstawiając uwagi i propozycje rozwiązań dotyczących dokumentacji przetargowej, warunków realizacji inwestycji oraz zasad oceny ofert. Po szczegółowej analizie ostatecznych warunków postępowania oraz całokształtu uwarunkowań biznesowych, technicznych i kontraktowych związanych z realizacją projektu uznało, że nie będzie kontynuować udziału w tym postępowaniu.”

Spółki zrzeszone w konsorcjum podkreślają, że „pozostają zainteresowane udziałem w kolejnych projektach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, w tym przedsięwzięciach związanych z rozwojem nowoczesnej infrastruktury transportowej, energetycznej oraz projektów towarzyszących programowi Port Polska. Zainteresowanie to dotyczy zarówno projektów realizowanych wspólnie, jak i przedsięwzięć prowadzonych niezależnie przez każdą ze spółek”.