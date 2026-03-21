Z tego artykułu dowiesz się: Jakie metody zakłócania nawigacji satelitarnej są stosowane w regionie Morza Bałtyckiego?

Skąd pochodzą zidentyfikowane źródła tych zakłóceń elektronicznych?

Które obszary geograficzne i sektory gospodarki są najbardziej dotknięte?

Jakie konkretne zagrożenia niosą te działania dla bezpieczeństwa żeglugi i lotnictwa?

Według dziennikarskiego śledztwa brytyjskiego „The Times” pierwsze oznaki powszechnych zakłóceń GPS w północno-wschodniej Europie zaczęły być wykrywane pod koniec 2023 roku. Wtedy eksperci zaczęli sygnalizować powszechne przypadki zagłuszania i spoofingu (podszywania się pod autentyczny sygnał). To techniki, w których fale radiowe blokują lub zniekształcają sygnały satelitarne wykorzystywane przez statki, samoloty i ich urządzenia nawigacyjne i mobilne.

Zakłócenia napływają z Królewca

Dziennikarze „The Times” odkryli, że źródłem zakłóceń radarowych były co najmniej dwa rosyjskie systemy: mobilny system walki elektronicznej w pobliżu Petersburga oraz stacjonarny system Murmańsk-BN dużej mocy w obwodzie królewieckim. Sygnały zagłuszające były okresowo wykrywane również z innych lokalizacji w obwodzie królewieckim.

Do niedawna uwaga opinii publicznej koncentrowała się głównie na problemach w lotnictwie. W 2024 roku fińskie linie lotnicze Finnair tymczasowo zawiesiły loty z Helsinek do Tartu w Estonii, po tym, jak piloci byli zmuszeni dwukrotnie przerwać lądowanie z powodu problemów nawigacyjnych, jak twierdzą brytyjscy dziennikarze.