Jeden z użytkowników zapytał, co zrobić, gdy najbliższe biuro znajduje się w odległości 130 km i można do niego dotrzeć tylko przejeżdżając przez bramkę systemu Płaton. Nie otrzymał odpowiedzi, podobnie jak nie odpowiedziano na pytania o to, czy będą nakładane grzywny za jazdę w czasie utrudnień i na co powoływać się przy składaniu odwołania. „Przepraszamy za niedogodności” – brzmiała jedna z ostatnich odpowiedzi przedstawiciela systemu.

Rosjanie bezradni, wojna zakłóca geolokalizację

Według serwisu Downdetector, zajmującego się monitorowaniem awarii, poważna awaria systemu Płaton miała miejsce w piątek, w ciągu weekendu liczba skarg na system zaczęła się zmniejszać. Z kolei w ciągu ostatnich 24 godzin 36 proc. użytkowników miało problemy z dostępem do witryny, a 20 proc. miało problemy z dostępem do aplikacji mobilnej. W niedzielny wieczór zgłoszenia o przerwach w dostawach prądu napływały z obwodów samarskiego, iwanowskiego, kirowskiego, kałuskiego, briańskiego, twerskiego, a także z Białorusi i Udmurcji.

Jak twierdzi menedżer dużej firmy transportowej, w niedzielny wieczór nie udało się rozwiązać problemów. Jego słowa potwierdza przewoźnik z centralnej Rosji: „Wciąż nie możemy za nic zapłacić, nie można zalogować się na swoje konto osobiste, nie można sprawdzić stanu konta ani doładować go”.

Źródła „The Moscow Times” nie wykluczają, że tak poważne zakłócenia mogą doprowadzić do ograniczenia asortymentu np. dużych sieci handlowych. W systemie Płaton zarejestrowanych jest ponad 867 tys. rosyjskich i międzynarodowych przewoźników i firm logistycznych.

Czytaj więcej Transport Rosja: System poboru opłat jest wadliwy Blokujący Moskwę kierowcy ciężarówek słusznie nie chcą na drogach nowego systemu poboru opłat. Wł...

W ostatnim czasie działalność Płatona przysporzyła rosyjskim przewoźnikom towarowym wiele problemów. Od sierpnia do września 2024 r. właściciele ciężarówek otrzymywali mandaty niemal codziennie. Uczestnicy rynku tłumaczyli nieprawidłowe działanie Płatona awariami usług geolokalizacyjnych, wynikającymi z działania systemów walki elektronicznej i innych tłumików sygnału geolokalizacyjnego, co jest następstwem rozpętanej przez Rosję wojny.