W 2025 roku ma być 400 km nowych dróg ekspresowych i autostrad w Polsce

Za niespełna dwa tygodnie, po zimowej przerwie od połowy grudnia do połowy marca, wznowione zostaną budowy dróg. Tegoroczny sezon budowlany przyniesie włączenie do ruchu 400 km szybkich dróg, dwuipółkrotnie więcej niż w 2024 r. Z planowanych do otwarcia 67 km autostrad, 214 km dróg ekspresowych oraz 119 km obwodnic i pozostałych dróg krajowych, w tym roku już oddano obwodnicę Strzelec Krajeńskich i fragment obwodnicy Brzeska. Na części kontraktów, dzięki łagodnej pogodzie, firmy budowlane decydowały się na kontynuowanie prac, m.in. na odcinkach S6 Sławno–Słupsk, S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej czy S19 Lubartów–Lublin.

– W tym roku m.in. doprowadzimy autostradę A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, oddamy brakujący fragment drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem i Troszynem i 46 km S6 od Koszalina do Słupska wraz z drugą jezdnią słupskiej obwodnicy – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). O 36 km wydłuży się trasa S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej i dalej pomiędzy Przybędzą i Milówką, o 44 km łącznie – droga ekspresowa S7 na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce, o 34 km – S19 w województwie podlaskim. Obwodnice mające wyprowadzić z mniejszych miast ruch tranzytowy zyska m.in. Opatów, Suchowola czy Wąchock.

Na budowę dróg wydamy co roku 20 mld zł

Od stycznia 2025 r. GDDKiA podpisała już sześć umów wartych ponad 1,5 mld zł na ponad 40 km dróg i ma w tym roku ogłosić przetargi na blisko 400 km, w tym 260 km autostrad i dróg ekspresowych wraz z poszerzeniem autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, a także 134 km obwodnic. W kilku przypadkach zależy to od zakończenia procedur środowiskowych. W trwających przetargach są odcinki o łącznej długości 312 km, a umowy dla wszystkich 31 budów miałyby być podpisane jeszcze w tym roku.