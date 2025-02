Tymczasem pracodawca ma im do „zaproponowania” cięcie zatrudnienia, ponieważ nie jest w stanie wykorzystać całej swojej floty długodystansowej. Pracę miałoby stracić 90 z ok 1000. pilotów. Ta głęboka rozbieżność w interesach powoduje, że szykują się oni do strajku.

Negocjacje w Finnairze zaczęły się jesienią 2024 r.

Finnair jest dzisiaj jedną z niewielu linii, które mają do dyspozycji samoloty długodystansowe i nie jest w stanie wykorzystać ich na własnej siatce. Chodzi o dwa Airbusy A330-neo wypożyczone innemu przewoźnikowi, który lata nimi z Bangkoku i Singapuru do Australii. Zasięg tych maszyn nie pozwala na wykonanie rejsów z Helsinek np. do Chin z powodu zamknięcia rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Umowa wypożyczenia gwarantuje zatrudnienie 90 pilotom.

Jednakże z powodu ich wniosków dotyczących zmian w kontraktach, umowa może zostać w krótkim czasie zakończona. A to oznacza, ze dla 90. pilotów pracy nie będzie.