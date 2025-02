Znaczny spadek dostaw do Chin w ciągu ostatniego miesiąca jest pośrednio potwierdzony faktem, że wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych rafinerii w prowincji Szantung, będącej centrum działalności niezależnych rafinerii (które w ostatnich latach wolały kupować ESPO), spadł w tym tygodniu do 43,64 proc.. Jak zauważa Bloomberg, powołując się na dane firmy konsultingowej Mysteel Oilchem, jest to najniższy poziom od marca 2020 r., kiedy to rozprzestrzenianie się koronawirusa zadało druzgocący cios globalnej aktywności gospodarczej.

W wyniku tych problemów rabat dla marki Urals w stosunku do ropy Brent z Morza Północnego wzrosło do prawie 16 dolarów, a cena wysyłki spadła poniżej 60 dolarów za baryłkę.

Brakuje tankowców na rynku

Obecnie na czarnych listach USA, UE i Wielkiej Brytanii znajduje się 265 tankowców. Jak podaje Bloomberg, spośród 435 statków, które w 2024 r. przewoziły rosyjską ropę, 112, czyli 26 proc. podlega obecnie sankcjom USA. Jeśli dodamy do tego tankowce objęte sankcjami europejskimi, udział takich statków wzrośnie do 37 proc..

Spośród tych 435 tankowców 80 proc. realizowało powtarzające się przewozy (niektóre nawet do 20 rejsów), które obecnie podlegają sankcjom USA; W ubiegłym roku stanowiły one 45 proc. wszystkich transportów rosyjskiej ropy drogą morską. A jeśli wziąć pod uwagę tankowce z czarnych list UE i Wielkiej Brytanii (które nie znajdują się na listach USA), okazuje się, że 57 proc. regularnego eksportu morskiego realizowano za pośrednictwem jednostek obecnie objętych sankcjami.

„Po tak szeroko zakrojonych poszukiwaniach ukierunkowanych na konkretne jednostki, Rosja może nie być w stanie znaleźć wystarczającej liczby tankowców, aby wznowić żeglugę na dotychczasowym poziomie – w przeciwieństwie do poprzednich przypadków zaostrzenia sankcji” – pisze Bloomberg.