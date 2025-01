Ukraina podnosi ceny biletów do Polski i na Węgry. Powód? Za mało pasażerów

Od najbliższej soboty, 1 lutego podrożeją bilety kolejowe na trasach z Kijowa do Budapesztu i Warszawy. Wysokość podwyżki jest uzależniona od klasy podróży. Bilety z Kijowa do Austrii i do Mołdowy nie zdrożeją.