Prawo do transportu publicznego jak prawa człowieka?

Jak podał portal ngo.pl kilka dni temu 30 organizacji pozarządowych zwróciło się do Parlamentu Europejskiego z petycją o sporządzenie projektu i uchwalenie rezolucji w sprawie prawa do transportu publicznego. - Prawo do transportu publicznego nie zostało wyraźnie ujęte w dokumentach na poziomie Unii Europejskiej. Naszym zdaniem powinno być traktowane jako prawo człowieka i obywatela – podkreślił cytowany w portalu ngo.pl Jeremi Jarosz z Towarzystwa Benderowskiego. To ono jest organizatorem petycji.

Według działaczy, bez transportu publicznego nie można realizować praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, takich jak ochrona zdrowia, integracja osób niepełnosprawnych, prawo do nauki, a także usług gwarantujących godny poziom życia. Petycję wsparły m.in. organizacje ekologiczne, związane z transportem i stowarzyszenia lokalne