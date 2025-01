Ryanair stracił cierpliwość do chamstwa na pokładzie. Awanturnicy będą płacić

Ryanair i zakłócanie spokoju podczas rejsów

Akurat w przypadku tej linii, która często oferuje rzeczywiście tanie bilety, takie incydenty zdarzają się dość często, zwłaszcza podczas rejsów do miejscowości wakacyjnych bądź popularnych miast turystycznych, dokąd latają grupki młodych ludzi na wieczory panieńskie, czy kawalerskie. Wówczas imprezowicze często są pod wpływem alkoholu i na pokładach samolotów albo zaczynają, bądź kontynuują zabawę, która niekoniecznie musi być rozrywką dla współpasażerów.



Ryanair, który wielokrotnie musiał wykonywać nieplanowane lądowania i pozbywać się awanturników, próbował doprowadzić do zakazu sprzedaży alkoholu na lotniskach. Nie udało mu się jednak przekonać do tego, ani zarządzających portami lotniczymi, ani też innych linii lotniczych, które by go w tym wsparły. Rzadko jednak zdarzało się, że pijany pasażer nie był wpuszczany na pokład.

Europa nie jest jedyna, gdzie zdarzają się takie zakłócenia w podróżach

Znacznie częściej odnotowywane są takie incydentu w USA, gdzie kary za takie wykroczenia są o wiele wyższe, niż 15 tys euro, jakie chce odzyskać Ryaniar. Za Atlantykiem dochodzą nawet do 50 tys. dolarów i są skrupulatnie egzekwowane. Załogi są także znacznie bardziej radykalne w radzeniu sobie z lotniczym chuligaństwem.

Nadal jednak nie ma ani w Europie, ani w USA wspólnej „czarnej listy” pasażerów, którzy solidarnie, przez wszystkich przewoźników nie byliby wpuszczani na pokład.