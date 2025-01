Azerowie nie dowierzają Rosjanom. Czarne skrzynki rozbitego Embraera otwarte w Brazylii

Prezydent ujawnił jednocześnie, że informacje, jakie otrzymał z Brazylii, zostały natychmiast przekazane do Biura Prokuratora Azerbejdżanu, które przejęło śledztwo.

Rosjanie nie chcą się przyznać

Jak na razie, z wypowiedzi władz azerskich wynika, że embraer AZAL-a został omyłkowo ostrzelany przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i to akurat Moskwa potwierdziła. Ale w nocie kondolencyjnej wysłanej do prezydenta Alijewa, Władimir Putin przeprosił jedynie za to, że „ten tragiczny incydent miał miejsce w rosyjskiej przestrzeni powietrznej”. Zdaniem prezydenta Alijewa, jeśli w jakiejś przestrzeni powietrznej pojawia się zagrożenie, powinna ona być natychmiast zamknięta dla lotnictwa cywilnego.

Piloci AZAL-a mogli myśleć, że pociski, to ptaki

Ze swojej strony Ilham Alijew otwarcie wezwał Rosjan do przyznania się do niezamierzonego ostrzelania samolotu AZAL-a. - W sytuacji kiedy maszyna miała dziury po pociskach w kadłubie , rosyjskie teorie o tym, że embraer zderzył się ze stadem ptaków nie mają jakichkolwiek podstaw. Natomiast jest możliwe, że piloci poczuli uderzenia w kadłub i sądzili, że rzeczywiście wlecieli w stado ptaków. To dlatego Rosjanie podtrzymują tę teorię - mówił prezydent Alijew. A już za kompletny absurd uznał rosyjskie rewelacje, że na pokładzie embraera znajdował się zbiornik z gazem, który eksplodował.

- Oczywiście ostrzelanie naszej maszyny nie było intencjonalne i stało się to przez przypadek. Niemniej jednak, przyznanie się do winy i przeprosiny przekazane Azerbejdżanowi w odpowiednio krótkim czasie powinny być oczywistością. Niestety, przez pierwsze trzy dni po wypadku usłyszeliśmy od Rosjan jedynie absurdalne teorie - mówił prezydent Alijew.