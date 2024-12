Będzie inspekcja na chińskim statku. Śledczy sprawdzą czy zerwane kable to sabotaż

Statek Yi Peng 3, który jest podejrzewany przez Szwedów w sprawie zerwania dwóch podmorskich kabli światłowodowych w listopadzie, od miesiąca stoi nieruchomo na pobliskich wodach, podczas gdy dyplomaci w Sztokholmie i Pekinie omawiają tę sprawę – przypomina Reuters.

Śledczy szybko namierzyli statek, który opuścił rosyjski port Ust-Ługa 15 listopada, a analiza danych MarineTraffic przeprowadzona przez agencję Reutera wykazała, że współrzędne statku odpowiadały czasowi i miejscu incydentu.

Czytaj więcej Biznes Kolejny bałtycki kabel uszkodzony. To nie przypadek Dwa lądowe kable telekomunikacyjne łączące Szwecję i Finlandię zostały rozerwane na fińskim terytorium. To trzeci taki wypadek w tym rejonie w krótkim odstępie czasu. Dwa tygodnie temu na Bałtyku przecięto dwa podmorskie połączenia – pomiędzy Finlandią a Niemcami oraz Szwecją a Litwą.

Kable na Morzu Bałtyckim, jeden łączący Finlandię z Niemcami, a drugi łączący Szwecję z Litwą, zostały uszkodzone w dniach 17-18 listopada, co skłoniło niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa do stwierdzenia, że przypuszczalnie przyczyną był sabotaż. Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen powiedział, że jego kraj ułatwił spotkanie na początku tego tygodnia przedstawicieli Niemiec, Szwecji, Finlandii i Chin, co pomogło przełamać trwający miesiąc impas. „Oczekujemy, że po zakończeniu inspekcji przez tę grupę osób z czterech krajów statek będzie mógł popłynąć do celu” — powiedział Lokke Rasmussen.

Śledczy sprawdzają czy incydent był tylko wypadkiem

Dane LSEG wykazały, że Yi Peng 3 pozostał zakotwiczony w tym samym miejscu w cieśninie Kattegat między Danią a Szwecją. Szwedzka policja w oświadczeniu stwierdziła, że uczestniczyła na pokładzie statku wyłącznie jako obserwator, podczas gdy chińskie władze prowadziły dochodzenie. „Równolegle, wstępne dochodzenie w sprawie sabotażu w związku z dwoma zerwaniami kabli na Morzu Bałtyckim jest kontynuowane” - poinformowała policja.