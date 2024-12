Metrorower: milion wypożyczeń, rowery jeżdżą zimą

Czytaj więcej Rowerem przez Polskę Czy Polska będzie krajem rowerowym. Debata Polska może zostać liderem infrastruktury rowerowej w Europie, ale potrzebuje strategii, specustawy rowerowej i lepszej współpracy administracji – to wnioski z debaty zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. „Rzeczpospolita” była partnerem wydarzenia.

Metrorower będzie dostępny również zimą. Do dyspozycji użytkowników na ulicach zostaje ponad 3500 rowerów. Tylko w dniach 1-16 grudnia jednoślady systemu Metrorower zostały wypożyczone ponad 16 tys. razy.

- Całoroczny charakter Metroroweru to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i dynamicznie zmieniające się nawyki komunikacyjne. Praktykowaliśmy takie podejście m.in. we Wrocławiu, jednym z naszych flagowych projektów. W okresie grudzień-styczeń system wykręcał średnio kilkadziesiąt tysięcy wypożyczeń i podobny potencjał widzimy w GZM – ocenia Tomasz Wojtkiewicz, prezes Grupy Nextbike.

Jak wynika z ankiety Nextbike, Metrorower nie jest tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu – zaledwie 1 na 3 ankietowanych deklaruje wykorzystywanie go wyłącznie do rekreacji. Ponad 58 proc. użytkowników używa roweru w codziennych podróżach, takich jak dojazdy do pracy lub szkoły, do węzłów komunikacyjnych czy lokalnych sklepów i usług.