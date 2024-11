Prezes Wizz Aira, Jozsef Varadi, który wiązał z rynkiem ukraińskim wielkie nadzieje na rozwój, jest bardzo ostrożny. Jego linia poniosła tam duże straty i ma nadal dwa samoloty uziemione na Ukrainie i nie widać u niego wielkiego apetytu na kolejne ryzyko.

Natomiast ukraińska Supernova ma już licencję Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na wykonywanie lotów czarterowych do krajów UE. Linia ma zresztą wielkie plany, bo chciałaby jak najszybciej otworzyć połączenia z Ukrainy do USA i Chin. Jak na razie ma tylko 2 samoloty - jeden ATR i jeden B737-8 - odpowiednie do wykonywania połączeń krótko- i średniodystansowych.

— Oczywiście decyzja zostanie podjęta po uzyskaniu akceptacji ukraińskich władz i regulatora rynku lotniczego oraz zdolności obrony przeciwlotniczej. To, czego dzisiaj potrzebujemy, to potwierdzone informacje o tym, że obrona przeciwlotnicza oraz wojsko są gotowe, aby dać zielone światło regulatorowi — mówił Ellison.

Plany otwarcia ukraińskiej przestrzeni powietrznej przedstawił w końcu października Serhij Derkacz, wiceminister Rozwoju Społeczności i Terytoriów. Wtedy jeszcze Ukraińcy nie podali, z jakich lotnisk i jakie linie miałyby stamtąd latać.