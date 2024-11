Kolejny samolot rosyjskich linii. Zepsuł się w trakcie przelotu

Dowódca samolotu zdecydował się na powrót w związku z aktywacją czujnika ciśnienia w kabinie – pisały rosyjskie media powołując się na źródło w służbach ratowniczych. Maszyna wylądowała bezpiecznie. Do wypadku doszło 30 października, ale wiadomość z opóźnieniem trafiła do opinii publicznej.

Wysiadają silniki, wybuchają pożary w samolotach rosyjskich linii

Nie jest to pierwszy przypadek awarii samolotów rosyjskich linii lotniczych w tym roku. Jak przypomina opozycyjny „The Moscow Times”, na początku września w samolocie Airbus A321 Ural Airlines lecącym z tureckiej Antalyi do Moskwy na wysokości 10 650 metrów zawiodły oba autopiloty. Podczas awaryjnego lądowania zawiodło sterowanie przednim kołem. Na pokładzie było 228 pasażerów i siedmiu członków załogi. Pilotom udało się bezpiecznie wylądować.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji uznała awarię za incydent lotniczy i wszczęła dochodzenie. Jednak już dzień później samolot wrócił do pracy i poleciał do tureckiego Bodrum. To pochodna faktu, że rosyjskim liniom brakuje maszyn. Od rozpętanej przez Władymira Putina wojny, całe rosyjskie lotnictwo utraciło dostęp do zachodnich lotnisk, serwisów i oryginalnych części. Musi rozbierać stare samoloty, by uzyskać części zamienne.

Kronika rosyjskich wypadków lotniczych

22 sierpnia samolot Airbus A350 Aerofłotu lecący z Chabarowska do Moskwy awaryjnie wylądował na Szeremietiewie z powodu aktywacji czujnika dymu. Na pokładzie wybuchł pożar. Załodze udało się ugasić ogień za pomocą improwizowanych środków, a żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.