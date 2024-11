Czytaj więcej Biznes Bank Rosji przykręca śrubę biznesowi. Stopy procentowe najwyższe od 2003 r. Zaostrzona polityka pieniężna przyjęta przez centralny bank Rosji nie jest kaprysem regulatora, ale reakcją na procesy zachodzące w gospodarce i przyspieszenie inflacji, przyznała szefowa Banku Rosji.

Zawieszenie lotów do Libanu i Iranu oraz przelotów nad przestrzenią powietrzną tych krajów ogłosiły także Qatar Airways. Jako powód podały „obecną sytuację w regionie Bliskiego Wschodu”. Mają doskonale w pamięci, że kiedy Iran wystrzelił rakiety na Izrael 1 października, to zanim dotarły nad terytorium Izraela, leciały przez Jordanię i Irak.

A w sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na zakończenie tego konfliktu, nikt nie może dać gwarancji, że taka sytuacja się nie powtórzy. Do Teheranu nie latają również Lufthansa ani linie bliskowschodnie, a nawet Turkish Airlines czy również turecki Pegasus. Bezpieczeństwo operacji jest dla nich ważniejsze niż możliwość zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Nałożenie sankcji przez Unię Europejską na irańskie Iran Air, Maha Air i Saha Airlines spowodowało, że bilety nawet na rejsy regionalne kosztują po kilka tysięcy dolarów za podróż w jedną stronę.

Lotnicza przyjaźń Rosji z Pakistanem

Rosawiacja nie ma także zastrzeżeń co do lotów do Pakistanu i przyjmie z otwartymi ramionami pakistańskie linie PIA, które już w roku 2020 zostały wpisane na unijną „czarną listę” przewoźników, którzy mają zakaz operowania na lotniskach europejskich oraz korzystania z przestrzeni powietrznej nad 27 krajami UE. Ten zakaz został wprowadzony w sierpniu 2020 roku, co roku jest przedłużany. I nadal obowiązuje.



Natomiast Rosjanie wszędzie poszukują sojuszników. Właśnie przygotowywane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia między Islamabadem i Karaczi z Moskwą. Trasy mają obsługiwać na początek PIA i Aerofłot. Jak powiedział rosyjskiej agencji TASS ambasador Pakistanu w Rosji Muhammad Khalid Jamali, będzie to wielkie otwarcie, a Pakistan liczy na szeroki napływ rosyjskich turystów. — Jesteśmy w kontakcie i wszystko jest przygotowywane do uruchomienia bezpośrednich połączeń lotniczych. Bo nic nie zastąpi kontaktów międzyludzkich — mówił ambasador. Nie ukrywał jednak, że raczej nie będzie to możliwe przed końcem 2024 roku.