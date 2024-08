Sytuacja na rynku przewozów nie sprzyja PKP Cargo

Nie zmienia to faktu, że zarząd wraz z zarządcą sanacyjnym PKP Cargo będą podejmowali dalsze działania mające na celu doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności za stan spółki osób, które działały na jej szkodę. Już jakiś czas temu zostało złożone do prokuratury zawiadomienie w sprawie decyzji węglowej, w wyniku którego zostało wszczęte śledztwo. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i nadużycia uprawnień w spółce w okresie od 25 lipca 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Z kolei w tym tygodniu zarząd PKP Cargo powziął informację, że w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zostało wydane zarządzenie procesowe dotyczące powierzenia prowadzenia czynności w sprawie Delegaturze CBA w Warszawie. Podano też, że chodzi o szkodę wynosząca 376,3 mln zł.

Wkrótce obecny zarząd PKP Cargo może skurczyć się z czterech do trzech osób. Związki zawodowe skierowały właśnie do rady nadzorczej spółki wniosek o odwołanie ze składu tego organu Zenona Kozendry będącego przedstawicielem załogi. W uzasadnieniu podały, że wykazał się on wieloletnią biernością w zakresie odpowiedniego zarządzania firmą i brakiem podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie wdrażania programów naprawczych zgłaszanych przez związki zawodowe do zarządu. Pod wnioskiem podpisało się ponad 3,1 tys. pracowników spółki. Wniosku nie poparli związkowcy z Solidarności, z którą Kozendra był związany przez długi czas. Zgodnie ze statutem PKP Cargo powoływanie i odwoływanie członka zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników należy do kompetencji rady nadzorczej.