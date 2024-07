Bliski koniec tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę. Co dalej?

Wszystko wskazuje na to, że z końcem 2024 r. ukraińskimi gazociągami przestanie płynąć rosyjski gaz do Europy. W grudniu kończy się pięcioletnia umowa zawarta między Kijowem a Moskwą w 2019 r. Stawia to w trudnej sytuacji kraje takie jak Słowacja, Austria i Mołdawia, które zaopatrują się z tego kierunku. Trwają rozmowy z alternatywnymi dostawcami, w tym z Azerbejdżanem. Negocjacje są na wstępnym etapie.