Czytaj więcej Komentarze Aleksandra Ptak-Iglewska: Uber traci kierowców. Dlaczego dla pasażera to może być dobra wiadomość? Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska, alarmuje o katastrofie, bo Polska ma czelność domagać się znajomości polskich przepisów od taksówkarzy. Czas oczekiwania na kurs miał zwiększyć się o 60 proc., a ceny skoczyły nawet o 20 proc. Ale może to nie jest wielka cena za to, co w zamian jako pasażerowie zyskujemy.

Piotr Wrzalik, managing partner w Unity Group, zaznacza, iż inicjatywa Ubera to ciekawy kierunek i próba wejścia w sferę, w której aktywne powinno być państwo polskie. – Ludzie starsi to rosnąca, jednak nadal niewystarczająco zaopiekowana grupa potencjalnych odbiorców usług cyfrowych. Coraz więcej instytucji i firm przenosi obsługę klienta do platform cyfrowych, przez co dostęp do ich usług tradycyjnymi kanałami jest bardziej utrudniony – spada liczba placówek stacjonarnych, godziny otwarcia są coraz krótsze. Szczególnie w dużych miastach coraz trudniej kupić bilet czy umówić się do fryzjera, nie korzystając z urządzeń cyfrowych. Dlatego tak ważne staje się, żeby osoby starsze uzyskały możliwość korzystania z kanałów cyfrowych w sposób możliwie nieuciążliwy i dostosowany do ich wieku – radzi ekspert. I dodaje, że w Polsce Uber nie będzie wyjątkiem.

– Podobne inicjatywy podejmują już inne firmy – np. jeden z naszych klientów, właściciel sieci aptek Gemini, umieszcza kioski samoobsługowe w swoich fizycznych placówkach – tłumaczy Wrzalik.

Nowa usługa Ubera może skusić studentów

Ale Uber chce walczyć nie tylko o seniorów. Gigant ma plany, by utrzymać też młodych klientów. Na skutek niedoboru kierowców, z czym boryka się cała branża przewozu osób, powodującego wzrost cen, ta najbardziej wrażliwa na koszty grupa użytkowników może zacząć topnieć. – Gdy po wakacjach wróci zwiększony ruch w miastach, branżę czeka wielkie wyzwanie. Zwiększony popyt przy niższej podaży sprawi, że ceny zapewne pójdą w górę. Pewna grupa dotychczasowych klientów, jak studenci, ze względu na koszty być może będzie musiała rezygnować z przejazdów – wyjaśnia Michał Konowrocki.

Jego zdaniem w efekcie dynamika rozwoju rynku taxi spowolni. Zapewnia przy tym, że koncern ma jednak pomysły, które mają pomóc minimalizować te straty. Jednym z nich jest niedawno uruchomiona w pierwszych miastach w Polsce usługa Uber X Share. To opcja współdzielenia przejazdu na danej trasie z innym pasażerem. Już parę lat temu podobne rozwiązanie oferował konkurent – FreeNow. Nie był to jednak sukces. Konowrocki zapewnia, że teraz będzie inaczej. – Wprowadzenie tej usługi wcześniej mijało się z celem – nie zdecydowaliśmy się na taki ruch, bo w czasie pandemii pasażerowie woleli przejazd z przesłoną oddzielającą od kierowcy, niż siedzieć obok innego pasażera. A dziś już wiemy, iż ta opcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zauważa. – W Warszawie mamy wyjątkowo wysoki stopień dopasowania, czyli sytuacji, kiedy przejazd faktycznie jest współdzielony przez więcej niż jednego pasażera. Jest on najwyższy w Europie – kontynuuje dyrektor zarządzający Uber Polska. I dodaje, że niższa cena tej usługi z pewnością skusi po wakacjach studentów oraz osoby dojeżdżające do centrów miast z przedmieść.