Przerost zatrudnienia jest głównym problemem spółki

Czy apele związkowców przyniosą oczekiwane efekty, trudno stwierdzić, gdyż tego typu pism już kilka do przedstawicieli rządu zostało wysłanych. Z drugiej strony zarząd PKP Cargo coraz dobitniej wskazuje, że współwinnym fatalnej sytuacji finansowej spółki są właśnie związki zawodowe. Jako przykład podaje, że to one wymogły, aby od początku tego roku weszły w życie podwyżki wynagrodzeń o 10 proc., pomimo braku ekonomicznego uzasadnienia do wdrożenia takich wydatków.

Czytaj więcej Transport PKP Cargo chce sanacji. Straty i utrata rynku Jeśli sąd wyrazi zgodę, przewoźnik kolejowy zyska ochronę przed wierzycielami i będzie mógł istotnie ograniczyć koszty stałe, zwłaszcza te kluczowe, związane z przerostem zatrudnienia.

W następstwie pogarszającej się sytuacji finansowej PKP Cargo Marcin Wojewódka, p.o. prezesa kolejowej spółki, już od chwili powołania go na to stanowisko (26 kwietnia) starał się ograniczać koszty firmy i poprawić jej efektywność. Początkowo jego działania wiązały się m.in. z wdrożeniem oszczędności w zakresie sponsoringu sportu czy zewnętrznej obsługi prawnej. Potem doszedł do tego program nieświadczenia pracy przez część załogi, a następnie wniosek do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz zapowiedź zwolnień grupowych. Zarząd zapewniał też, że koncentruje się na rozwoju oferty dla klientów i aktywizacji działań mających na celu wzrost portfela realizowanych zleceń. W efekcie chciał utrzymać już posiadaną bazę kontrahentów i intensywnie pracował nad pozyskaniem nowych.

Jednocześnie, przy okazji ogłaszania kolejnych cięć kosztów, apelował do związkowców o konstruktywny dialog. Co ważniejsze, jego dotychczasowe działania wydają się mieć poparcie rządu, a zwłaszcza ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Ten nie widzi innej drogi na uzdrowienie sytuacji w PKP Cargo, jak przeprowadzenie procesu sanacyjnego. To z jednej strony zabezpiecza spółkę przed wierzycielami, ale z drugiej daje jej duże pole do ograniczania kosztów pracowniczych. Minister infrastruktury wskazuje, że obecnie głównym problemem w kolejowej spółce jest przerost zatrudnienia. Podobnie uważa zarząd i giełdowi analitycy.

Czytaj więcej Transport Były zarząd PKP Cargo bez absolutorium. Akcjonariusze negatywnie ocenili byłego prezesa Podczas czwartkowych obrad akcjonariusze spółki negatywnie ocenili działania byłego prezesa, Dariusza Seligi. Absolutorium nie otrzymali też byli członkowie zarządu: Zenon Kozendra, Maciej Jankiewicz, Marek Olkiewicz i Jacek Rutkowski.

Cztery porozumienia dotyczące zatrudnienia pracowników PKP Cargo

Aby złagodzić skutki zwolnień grupowych, PKP Cargo właśnie poinformowało o podpisaniu następnego listu intencyjnego w sprawie ewentualnego zatrudnienia jego pracowników przez inną firmę. Dzięki porozumieniu z PKP PLK, zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce, nowego pracodawcę może zyskać do 250 osób. To już czwarty list intencyjny dotyczący zatrudnienia pracowników PKP Cargo. Wcześniejsze odpowiednie porozumienia zawarto z Polregio, PKP InterCity oraz PKP InterCity Remtrak. W efekcie możliwość kontynuowania pracy ma uzyskać łącznie ponad 1 tys. osób.