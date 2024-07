Boeing zgubił koło po starcie. Kolejny taki wypadek

Większe emocje przeżyć musieli pasażerowie lotu 1118, również w marcu 2024, lecący Boeingiem 737-900 z Houston do Fort Meyers. Samolot musiał lądować awaryjnie zaraz po starcie z powodu pożaru silnika.

Boeing pod ostrzałem United Airlines

Problemy z Boeingami, nie tylko tymi należącymi do floty United Airlines, przyczyniły się do strat. Głośny incydent linii Alaska Airlines, których Boeing stracił drzwi zaraz po starcie z Portland, spowodował uziemienie wielu samolotów. United Airlines oskarża producenta samolotów o to, że jest winny 200 mln dolarów strat przewoźnika w pierwszym kwartale 2024 roku.