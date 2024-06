Jest to najlepszy wynik w historii. W 2022 LOT zarobił 114 mln (zysk operacyjny). To dobry czas dla linii lotniczych w Europie, mimo że narzekają na brak samolotów, drogie paliwo i zmiany klimatyczne, które coraz częściej zakłócają rozkłady lotów. Ten miliard prezes LOT-u, Michał Fijoł prognozował już w połowie 2023 roku opierając się na wynikach sprzedaży i rezerwacjach.

Reklama

LOT będzie miał z czego spłacić dług. Prognozy są jeszcze lepsze

Polskie Linie Lotnicze LOT zamknęły 2023 rok z 1,074 mld złotych zysku netto oraz 1,129 mld złotych zysku na działalności operacyjnej EBIT, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 10,121 mld zł. Taki wynik finansowy pozwoli bez napięć spłacić pierwszą ratę pomocy publicznej, czyli 450 mln złotych. Cała pomoc, jaką otrzymał polski przewoźnik podczas pandemii Covid-19, to 1,8 mld złotych.

Czytaj więcej Transport Smartwings na celowniku LOT-u. Zdrowa linia z trudną przeszłością Czeski Smartwings, z którym LOT chce stworzyć jonit venture, to jedna z najważniejszych linii na rynku czarterów w Europie Środkowej Europy Środkowej.

Pozytywnych zmian jest więcej. LOT-owi pomaga trafiona kampania wizerunkowa oraz rozszerzona bezpłatna oferta na pokładzie w czasach, kiedy inni przewoźnicy, np. Lufthansa ostro tną wydatki i praktycznie za wszystko każą sobie płacić.

Ale przede wszystkim punktualność. W 2023 roku polski przewoźnik zajął czwarte miejsce wśród najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie w 2023 r. (wg rankingu firmy analitycznej Cirium). W tym roku już dwukrotnie zajął w tym rankingu pierwsze miejsce. To duże osiągnięcie, zwłaszcza przy rosnącym odsetku pasażerów transferowych, których na warszawskim Lotnisku Chopina od stycznia do maja 2024 było już ponad 25 proc. Ale powiększa się również siatka z portów regionalnych. Można z nich LOT-em podróżować do do Seulu, Stambułu, Mediolanu, Paryża czy Rzymu.