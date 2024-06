Najbardziej zagrożone jest lotnisko w Bergen.

Protestować mają bagażowi i zatrudnieni w kontroli bezpieczeństwa. Ma to być element nacisku na pracodawcę - zarządzającego lotniskami Avinora - w negocjacjach płacowych i związanych z nowym układem zbiorowym.

Na których lotniskach zaplanowane są strajki? Jakich utrudnień mogą spodziewać się pasażerowie?

Strajkować mają zatrudnieni na lotniskach w Bergen, Brønnøysund Airport, Kirkenes, Kristiansand, Oslo oraz Ålesund. Związkowcy ostrzegają również, że mają w planach blokowanie dróg prowadzących do portów.

Dla operatorów lotnisk to poważne utrudnienie i przyznają, że mogą wystąpić poważne zakłócenia w obsłudze pasażerskiej. „Ten strajk będzie miał poważne konsekwencje na tych lotniskach, na których zapowiedziane zostały protesty. Na niektórych z nich odprawy pasażerów zostaną wstrzymane na jakiś czas, a na innych może dojść do zamknięcia ruchu. Obawiamy się także wpływu tego protestu np. na loty organizowane przez służbę zdrowia. Odczują go także lotniska, których nie dotknie sama akcja strajkowa, tylko jej konsekwencje” - ostrzegł w informacji na stronie lotniska Thorgeir Landevaag, dyrektor portu w Oslo.