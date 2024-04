100 zł za 8 dni jazdy pociągami. Koleje Śląskie kuszą na majówkę. A inni?

Od 23 kwietnia będzie można kupować bilet sieciowy ważny od 28 kwietnia do 5 maja we wszystkich pociągach Kolei Śląskich i na wszystkich liniach z wyłączeniem odcinka Chałupki-Bohumin. Cena biletu „Od niedzieli do niedzieli” jest atrakcyjna – to 100 zł za 8 dni swobodnego podróżowania. Oferta ma szansę wypromować lepiej poruszanie się po województwie śląskim za pomocą pociągów.

Specjalna oferta na przejazd koleją

Koleje Śląskie ujawniły również, że na weekend z Bożym Ciałem również będzie dostępna specjalna oferta. Tym razem promująca wspólne podróże pod hasłem „W grupie raźniej”. Od 29 maja do 2 czerwca będzie można korzystać z biletu za 100 zł, w ramach którego będą mogły podróżować 4 osoby (właściciel/ka biletu plus 3 osoby towarzyszące). Wyjątki dotyczące połączeń są te same, co w przypadku biletu „Od niedzieli do niedzieli”

- Propozycja biletu na osiem dni za 100 zł jest atrakcyjna, nie tylko ze względu na cenę, ale też wygodę: kupuję jeden bilet i jeżdżę kiedy chcę. Świetnie, gdyby podobne oferty pojawiły się u innych przewoźników – skomentowała dla „Rzeczpospolitej” posłanka Razem Paulina Matysiak, zastępczyni przewodniczącego Komisji Infrastruktury w Sejmie.