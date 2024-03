Niemcom grozi paraliż. Strajk Lufthansy i Deutsche Bahn

W przypadku niemieckich rejsów krajowych, sytuacja jest relatywnie prosta. Bo podając numer rezerwacji można samemu ściągnąć na telefon, bądź wydrukować voucher upoważniający do przejazdu na danej trasie. Można także wnioskować o zwrot pieniędzy, jakie wydaliśmy na kupno biletu.

Czy należy się również odszkodowanie finansowe? W zasadzie tak. Bo informacja o strajku została podana na mniej, niż 14 dni przed planowaną podróżą. Ale w tym przypadku trzeba być przygotowanym na długi czas oczekiwania na taką wypłatę, bo Lufthansa uważa, że strajk, to siła wyższa. Mimo, że jest w sporze płacowym z własnymi pracownikami. W tym przypadku takie lotnicze strajki, to napędzanie biznesu kancelariom prawnym, takich jak chociażby niemiecka Air Help, które wyspecjalizowały się w odzyskiwaniu pieniędzy od linii lotniczych. Ale takie kancelarie zazwyczaj pobierają opłaty, najczęściej jest to ok. 30 proc. odzyskanej kwoty.

Pociągi w Niemczech także staną

W Niemczech protestują nie tylko naziemni pracownicy Lufthansy, ale stanie również część obsługi pociągów — wynika z informacji związkowców z GDL. Strajki zaczną się we czwartek, 7 marca rano i potrwają do godz. 1 po południu w piątek. Związek zastrzega się, że te godziny jeszcze mogą się zmienić. W tym przypadku strona społeczna w negocjacjach domaga się skrócenia czasu pracy maszynistów z 38 do 35 godzin tygodniowo, bez obniżania wynagrodzenia. Deutsche Bahn kategorycznie odrzuciła ten postulat.

Podczas poprzedniego strajku, pociągi DB jeździły według specjalnego rozkładu. „Podczas strajku DB zaoferuje wyłącznie podstawowe połączenia na trasach długodystansowych, w połączeniach regionalnych i S-Bahn. Zalecamy jak najszybsze dokonanie rezerwacji miejsc w pociągach dalekobieżnych. Można tego dokonać na stronie bahn.de bądź DB Navigator. Radzimy również sprawdzenie na 24 godziny przed odjazdem, czy dane połączenie nie zostało odwołane” — czytamy na stronie niemieckich kolei.