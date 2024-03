Boeing wyciągnął wnioski ze swoich błędów. Wraca do dawnych praktyk

Czytaj więcej Transport Urząd nadzoru karci Boeinga. Tylko trzy miesiące na poprawę Po tym jak z B737 MAX 9 wypadły drzwi ewakuacyjne, amerykański urząd lotnictwa FAA dał Boeingowi 90 dni na opracowanie kompleksowego planu zapewnienia porządnej kontroli jakości w procesie produkcji.

Na efekty takiej polityki nie trzeba było długo czekać. Cięcie kosztów doprowadziło do masowych odejść doświadczonych fachowców, których zastępowali gorzej wyszkoleni, za to tańsi pracownicy. Boeing zdecydował się także na decentralizację operacji, a ostatecznie również do przeniesienia centrali z Chicago do Waszyngtonu, by być bliżej decyzyjnych polityków, zwłaszcza, że to z Pentagonu płyną lukratywne zamówienia.

Jeden z największych klientów Boeinga — prezes Ryanaira, Michael O’Leary nadal narzeka, że w tym procesie profesjonalistów od produkcji zastąpili wybitni marketingowcy, którzy podczas wykwintnych kolacji, sprzedawali samoloty na całym świecie. — Ta kultura musi się zmienić — mówił Michael O’Leary w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Niepokojące sygnały

I szybko doszło do pierwszych niedoróbek , chociażby w B787, gdzie doszło do samozapłonu baterii litowo-jonowych, co spowodowało uziemienie na 4 miesiące wszystkich 50. już dostarczonych maszyn i wstrzymanie dostaw kolejnych.

Niemożność eksploatacji tych maszyn zmusiła wtedy LOT do wynajęcia 3. boeingów innego typu, a Boeing (bardzo niechętnie) wypłacił polskiemu przewoźnikowi 100 mln złotych odszkodowania.