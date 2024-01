Boeingi wracają do latania. Chiny przyszły z odsieczą

Jak na razie FAA nie daje certyfikatu dla dwóch nowych modeli MAX-ów — B737 MAX-10 i B737MAX-7.

Zielone światło z Pekinu

W tych wszystkich kłopotach to Chińczycy wsparli Boeinga. We czwartek, 25 stycznia potwierdzili zielone światło na dostawy B737 MAX-8 dla chińskich linii lotniczych. Oznacza to koniec zakazu dostaw wydanego w 2019 roku.

- Mogę powiedzieć, że 8 grudnia 2023 r. właściwy chiński departament zakończył zatwierdzenie projektu Boeinga 737 MAX- 8 zgodnie z chińskimi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego – powiedział cytowany przez Reutera, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin zapytany o dostawę Boeinga 737 MAX 8 dla China Southern Airlines. Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych i kosmicznych. Według prognozy Boeinga z tego kraju do 2042 roku będzie pochodziła jedna piąta światowego popytu na samoloty pasażerskie.To Chiny jako pierwsze uziemiły MAXy-8 po dwóch wypadkach w latach 2018 i 2019 . I jako ostatnie dopuściły je do powrotu. Nie chodziło w tym przypadku o kwestie bezpieczeństwa. Wstrzymanie nowych dostaw , to także wynik napięcia między Waszyngtonem a Pekinem .B737 MAX -8 przeznaczony dla China Southern Airlines opuścił lotnisko Boeinga w Seattle w stanie Waszyngton w środę o godzinie 11:55 zachodniego wybrzeża USA. W 7 godzin później miał międzylądowanie w Honolulu i stamtąd odleciał do Kantonu — wynika z informacji na FlightRadar.