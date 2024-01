Swoje stanowiska stracili prezes Mikołaj Wild oraz odpowiadający za komponent kolejowy Radosław Kantak, który w spółce CPK był odpowiedzialny za tzw. komponent kolejowy. W ramach swoich obowiązków nadzorował biura zajmujące się planowaniem, realizacją i rozwojem inwestycji kolejowych.

Mikołaj Wild i Radosław Kantak odchodzą z CPK

Mikołaj Wild w 2017 roku został pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, którym był do listopada 2019 roku. Na tym stanowisku zastąpił go Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, a potem minister funduszy i polityki regionalnej.

Natomiast Mikołaj Wild został wtedy oddelegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa jej zarządu w listopadzie 2019 roku. W grudniu 2019 został prezesem zarządu CPK.

Nowy zarząd ma zostać powołany w drodze konkursu.