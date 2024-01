Węgrzy nacjonalizują lotnisko w Budapeszcie. Bruksela mówi: OK

Kwota tej transakcji, w której sprzedającym jest niemiecki AviaAlliance, to 4 mld euro. A rząd w celu jej sfinansowania wyemitował obligacje o wartości 1,75 mld euro. „Europa Środkowo-Wschodnia zawsze była sektorem trudnym do prowadzenia działalności dla inwestorów lotniskowych. Węgierska transakcja następuje w chwili, gdy Rosja nacjonalizuje port lotniczy St. Petersburg Pułkowo, aczkolwiek w zupełnie innych okolicznościach. Tyle że ze szkodą dla innej niemieckiej firmy: Fraportu” — czytamy w analizie CAPA for Aviation, firmy analitycznej z rynku lotniczego.

„Komisja Europejska stwierdziła, że ​​proponowana koncentracja nie budzi obaw w zakresie konkurencji, gdyż strony nie są obecne na tym samym rynku lub na rynkach powiązanych pionowo. Proponowana transakcja została rozpatrzona przez Komisję Europejską w ramach uproszczonej procedury kontroli koncentracji. Spółka inwestycyjna ma być kontrolowana przez państwo. Mniejszościowy pakiet przeznaczono dla inwestora, którym ma być francuska spółka Vinci SA, jeden z największych operatorów portów lotniczych w Europie”— pisze „Magyar Nemzet”.

Lotnisko w Budapeszcie przechodzi z rąk do rąk

Lotnisko im. Ferenca Liszta zostało sprywatyzowane (75 proc. udziałów) w 2005 roku. Nabywcą był wówczas BAA International plc. Fidesz, czyli partia premiera Viktora Orbána – od początku stanowczo sprzeciwiała się porozumieniu i obiecała unieważnić tę transakcję. W 2007 roku jej udziały kupiła niemiecka spółka Hochtief AirPort GmbH (od 2013 AviAlliance). Posiada ona 55,44 proc. akcji. Kanadyjski fundusz emerytalny, Caisse de dépôt et place du Québec, ma 21,23 proc. a singapurski państwowy fundusz inwestycyjny GIC — 23,33 proc. akcji poprzez jedną ze swoich spółek zależnych, Malton. W lutym 2023 r. minister gospodarki Węgier Márton Nagy otrzymał zadanie odkupienia lotniska. Administracja Orbána zaczęła wówczas szukać współinwestora, w grę wchodziły fundusze katarskie. Márton Nagy latem 2023 powiedział, że transakcja może zostać sfinalizowana do końca grudnia. Problemem pozostawało jednak jej sfinansowanie. Dlatego zdecydowano się na emisję euroobligacji na kwotę 1,75 miliarda euro. We wrześniu węgierski portal Portfolio.hu napisał, że akcja jak najbardziej się powiodła.