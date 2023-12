Psia karma na pokładach samolotów. Tylko dla wybranych pasażerów

Jeden z pasażerów udostępnił zdjęcie na Facebooku i zareagowało na nie ponad 1000 osób.Jedna osoba sugerowała, że ​​dzieje się tak dlatego, bo linie lotnicze traktują pasażerów jak psy. Inna żartowała, że ​​pasażerowie klasy biznes mogli zjeść importowaną karmę dla psów, a pasażerom klasy ekonomicznej podano karmę dla psów domowych.

Internauci i media próbowały dowiedzieć się o jaką potrawę chodziło, bo żaden z pasażerów tego rejsu jej nie zamówił. Najprawdopodobniej jednak było to żywcem przeklejone tłumaczenie Google i mogła to być jakaś potrawa przypominająca „hot doga”. „Prawie 90 procent angielskojęzycznych informacji w menu jest błędne. Taka wpadka i to na międzynarodową skalę, i jak na międzynarodową linię lotniczą jest żenujący” – stwierdziła kolejna osoba w komentarzu.

Banan z pałeczkami

To nie jedyny raz, kiedy wpadka, dotycząca posiłku przykuła uwagę ludzi w Internecie. W listopadzie tego roku Japończyk podróżujący klasą biznes na tej samej trasie , również China Eastern, zamówił wegański posiłek. Dostał na tacy jednego banana i pałeczki do zjedzenia go. Przyznał, że uznał to za przystawkę. Ale nie, to miał być kompletny posiłek.

Czytaj więcej Transport Posiłki na pokładach Swissa. Tanio nie jest Od końca marca, czyli od początku sezonu letniego, wszystkie linie wchodzące w skład Grupy Lufthansa kończą z bezpłatnym poczęstunkiem podczas krótkich i średnich rejsów w klasie ekonomicznej. Szwajcarski Swiss zrobił to po swojemu — perfekcyjnie i drogo.

W swoich kuriozalnych ofertach i oszczędnościach China Eastern, które latają na 220 lotnisk i zatrudniają 80 tys. pracowników, mają silną konkurencję. Japońskie linie JAL przebijają je zdecydowanie. W swoim menu w klasie biznes proponują „wybór etyczny”. Co to znaczy? Nic innego, jak rezygnację z posiłku na długodystansowych trasach.