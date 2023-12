LOT otwiera nowe, mało oczywiste połączenie

Po powrocie do połączenia z Atenami, Rijad jest drugim nowym kierunkiem zaplanowanym na 2024 rok. Wcześniej ogłoszono połączenie do Taszkientu, stolicy Uzbekistanu – ma ruszyć jeszcze zimą 2024 roku.

Reklama

Saudyjczycy polecają swoje rafy koralowe

Pierwszy rejs do saudyjskiej metropolii został zaplanowany na 4 czerwca 2024 r. Prognozowany czas podróży to 6,5 godziny, bilety już można kupować. Rozkład przewiduje rejsy na trasie Warszawa-Rijad we wtorki, czwartki i niedziele o 15.20. Powrót : poniedziałki, środy i piątki o 1.25 czasu lokalnego.

Czytaj więcej Transport Ranking troski o pasażerów AirHelp: LOT na podium Polskie Linie Lotnicze LOT awansowały do pierwszej trójki linii najlepszych na świecie. Zajęły trzecie miejsce w światowym rankingu AirHelp Score 2023. Liderem pozostały katarskie Qatar Airways, na drugim miejscu znalazły się niskokosztowe Eurowings.

Polski przewoźnik liczy zarówno na ruch biznesowy, jak i turystyczny. Saudyjczycy planują przyjąć 100 mln turystów w 2030 roku. Największą atrakcją są tam dla nich rafy koralowe na Morzu Czerwonym, znacznie mniej zniszczone i o wiele bogatsze niż egipskie.

Wiza do Arabii Saudyjskiej wciąż konieczna

– Cieszy nas otwarcie Arabii Saudyjskiej na turystykę, czego najlepszym dowodem jest umowa o bezpośrednich połączeniach lotniczych między tym krajem a Polską oraz ułatwienia wjazdowe dla obywateli Unii Europejskiej. Wierzę, że Rijad będzie interesującym kierunkiem dla osób, które lubią poznawać nowe, nieoczywiste miejsca. Jednocześnie, z uwagi na rosnącą współpracę gospodarczą oraz dużą liczbę prowadzonych inwestycji, Arabia Saudyjska stanowi perspektywiczny rynek dla polskiego biznesu – mówi Michał Fijoł, prezes LOT, cytowany w komunikacie.