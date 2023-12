Linie lotnicze. Będzie lepiej, ale nie dla pasażerów

Pewne jest również, że rok 2024 będzie czasem, całkowitego pożegnania z zapaścią po pandemii Covid-19.

Co będą mieli z tego pasażerowie? Nie ma dla nich dobrych wiadomości. Przewoźnicy zarobią na każdym z nich na czysto 5,44 dol. w tym roku i 5,45 dol. w 2024 r. W 2019 roku było to jednak więcej – 5,80 dol. – Ceny biletów rosną mniej więcej w takim samym tempie, jak inflacja. Czasami nawet wolniej – uważa Willie Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Drożej i ciaśniej

Czyli nie ma co do tego wątpliwości: będziemy latali coraz drożej. I to nie dlatego, że np. drożeje paliwo, bo akurat ta część kosztów przewoźników spada. Rok temu średnia cena kerozyny wynosiła 135,6 dol., w tym roku 115,5 dol., a prognoza na 2024 rok przewiduje 113,8 dol.

A w samolotach będzie ciaśniej. Średnie wypełnienie w tym roku to 82 proc. i 82,6 proc. w 2024. W 2019 było to 70 proc., rok temu – 78,7 proc.