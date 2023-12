Putin wyrzuca Niemców i Katarczyków z lotniska w St Petersburgu

W czwartek wieczorem Władimir Putin nakazał przeniesienie całości praw do zarządzania petersburskim lotniskiem Pułkowo od zagranicznych udziałowców, do których należą niemiecki Fraport AG i katarski państwowy fundusz inwestycyjny, poprzez przeniesienie ich udziałów do nowego rosyjskiego podmiotu — holdingu Northern Capital Gateway (NCG) z kapitałem zakładowym 169 miliardów rubli (1,9 miliarda dolarów). W nowym holdingu, który ma utworzyć rosyjski rząd, wezmą udział spółki będące właścicielami NCG.

Reklama

Zachodni inwestorzy bez prawa głosu

Na mocy dekretu opublikowanego późnym wieczorem udziały w zagranicznej spółce, zarejestrowanej na Cyprze, zostaną skonsolidowane i przekazane nowej firmie rosyjskiej. Obecni inwestorzy, do których należy także konsorcjum z państwowym funduszem Mubadala Investment Co. z Abu Zabi, wprawdzie zachowali swoje udziały, ale nie będą mieli żadnych praw, w tym prawa głosu, ponieważ będą je mieli wyłącznie rosyjscy akcjonariusze nowej spółki.

Czytaj więcej Gospodarka Na liście wstydu nie ma już żadnej firmy z Polski. Liczna reprezentacja Zachodu Choć Europa Zachodnia najwięcej mówi o konieczności pomocy Ukrainie, to największy odsetek firm robiących biznes z Rosją pochodzi właśnie stamtąd - wynika z szacunków „Rzeczpospolitej”, opartych na najnowszych danych Uniwersytetu Yale.

Niemiecki operator lotniska Fraport, Katarski Urząd ds. Inwestycji i rosyjski VTB Bank posiadają po około 25 proc. koncesji Pułkowo. Jak podał Interfax pozostała część jest kontrolowana przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi rosyjski państwowy fundusz inwestycyjny RDIF, Mubadala i Baring Vostok.

Inaczej, niż z Danone. Jak Putin przejmuje zachodnie aktywa

Działania podjęte w Pułkowie różnią się od wcześniejszych posunięć Kremla mających na celu przejmowanie aktywów od spółek z tzw. nieprzyjaznych krajów po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Dekret Putina przewidywał możliwość przywrócenia prawa głosu interesariuszom „na ich wniosek, pod warunkiem zawarcia porozumień korporacyjnych z innymi uczestnikami spółki i przejęcia obowiązków związanych z przestrzeganiem rosyjskiego ustawodawstwa”.