Chińskie elektryki mają wesprzeć produkcję Izery

Według EMP byłby to jednak polski sukces. – Nasza współpraca z Geely to może być game changer dla całej branży motoryzacyjnej. Nie chcę na razie mówić o mocach produkcyjnych, ale możliwe, że to będzie zakład produkcyjny większy, niż do tej pory zapowiadano – mówi Kędzierski.

plan dla izery Żeby nad Wisłą jeżdżono z prądem Liczba samochodów elektrycznych szybko rośnie, także w Polsce, ale Europa nam ucieka. Według planów rządu PiS dostęp Polaków do rynku e-aut miałaby poprawić produkcja własnego, tańszego od importowanych elektryka – Izery. Jesienią 2022 r. zaprezentowano osiągi planowanego samochodu: silnik 272 KM, przyspieszenie do 100 km/h w ok. 6 sekund, napęd na tył, do tego baterie o pojemnościach 51 lub 69 kW. Zaplanowano produkcję trzech bateryjnych modeli: najpierw SUV-a, a potem kombi i hatchbacka. Auta będą pozycjonowane w segmencie kompaktów, najpopularniejszym na polskim rynku, choć zarazem najbardziej konkurencyjnym.

Auta miałyby być o 10–15 proc. tańsze od zagranicznych odpowiedników zbliżonych parametrami. ∑