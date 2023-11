Stanie cała granica z Ukrainą. O przetrwanie walczą przewoźnicy z obu stron

Przywrócenie zezwoleń

Ukraińska konkurencja daje się we znaki nie tylko polskim firmom. Protest przewoźników rozlewa się na kolejne kraje: słowaccy przewoźnicy z Unii Autodopravcov Slovenska ostrzegawczo zamknęli na godzinę dojazd do terminalu pod Użhorodem, w nadchodzącym tygodniu planują przeprowadzić dobową blokadę i domagają się – podobnie jak polscy – przywrócenia zezwoleń.

17 listopada przedstawiciele KOPiPT złożyli w warszawskim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej wniosek o przywrócenie zezwoleń na przewozy komercyjne dla pojazdów z Ukrainy w związku z pogarszającą się sytuacją polskiego sektora transportowego. Poza przywróceniem zezwoleń przewoźnicy domagają się wyłączenia polskich aut z elektronicznego, ukraińskiego systemu e-czerha oraz zakazu rejestracji w Polsce firm z kapitałem spoza UE.

Postulat przywrócenia zezwoleń na przewozy komercyjne poparły w piątek organizacje transportowe z pięciu państw: ZMPD (Polska), MKFE (Węgry), Cesmad Bohemia (Czechy), Cesmad Slovakia (Słowacja) oraz Linava (Litwa).

Ich szefowie domagają się bezzwłocznego wypowiedzenia porozumienia UE–Ukraina lub wprowadzenia w nim istotnych zmian i umożliwienia powrotu do realizacji umów dwustronnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej z Ukrainą. „Nie wyobrażamy sobie jednak utrzymania dzisiejszej sytuacji do czerwca 2024 roku, do kiedy obowiązują obecne ustalenia” – napisali w oświadczeniu.

Tłumaczą, że „oprócz ogromnego wzrostu liczby operacji dwustronnych obserwujemy także wzrost nielegalnych operacji transportowych typu cross-trade (kraje trzecie) na wspólnotowym rynku”.

Rzecznik KE Adalbert Jahnz stwierdził 16 listopada, że „jasno wypowiadaliśmy się, że powtórne wprowadzenie zezwoleń nie jest spójne z transportową umową między UE i Ukrainą i dlatego jest niemożliwe”.