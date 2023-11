Fiasko wartych miliardy przetargów na kolei

W ubiegłym tygodniu spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) unieważniła przetarg na remont ważnej trasy na Pomorzu: chodzi o linie kolejowe nr 201 na odcinku Kościerzyna–Somonino oraz nr 214 Somonino–Kartuzy. W dokumentacji przetargowej przygotowanej na zlecenie inwestora są błędy. Znaleziono je dopiero teraz, choć w uruchomionym ponad rok temu postępowaniu już wpłynęło dziesięć ofert za 1,5 mld do blisko 2 mld zł.

Unieważniony przetarg został ogłoszony jako pierwszy z siedmiu zaplanowanych w ramach modernizacji linii 201 od Maksymilianowa do Gdyni, co poprawiłoby komunikację Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. PLK zapowiedziały w komunikacie, że unieważnienie postępowania nie wpłynie na realizację całego przedsięwzięcia. Jednak w branży mówi się o skandalu. – Unieważnili opóźniony o kilka lat wielomiliardowy przetarg i twierdzą, że opóźnień nie będzie. PKP, czy wy nas macie za idiotów? – pytał na Twitterze (X) Jakub Karnowski, były prezes PKP, obecnie członek rady nadzorczej kolei ukraińskich Ukrzaliznytsia. Decyzja PLK to także bolesny cios w wykonawców, bo na rynku dramatycznie brakuje zleceń.

Również fiaskiem najprawdopodobniej zakończy się kolejna próba w „taborowym przetargu stulecia”: zakupie przez PKP InterCity 38 piętrowych pociągów push-pull i 45 lokomotyw do ich obsługi. Już na początku tego roku, gdy otwarto oferty w rozpoczętym kilkanaście miesięcy wcześniej postępowaniu, okazało się, że zamiast spodziewanego wysypu propozycji największych europejskich producentów została tylko jedna, warta 7,8 mld zł oferta konsorcjum Pesy i Newagu, przebijająca budżet przewoźnika o niemal połowę. I choć w drugim postępowaniu zamawiający zwiększył budżet do ponad 6,6 mld zł, to teraz ponownie jest jeden, ten sam oferent, ale wyceniający kontrakt już na 8,5 mld zł.

Czytaj więcej Transport Rośnie zainteresowanie pociągami nocnymi w Europie. Koleje mają jednak problem W Europie rośnie zainteresowanie nocnymi pociągami na trasach międzynarodowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi bardziej wyczulonych na kwestie ochrony klimatu, z ograniczonym budżetem. Przeszkodami dla operatorów jest ostra konkurencja i brak taboru.

– Za tę cenę można byłoby kupić 210–250 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do prędkości 160 km/h, czyli wymienić wszystkie obecnie jeżdżące i spowalniające ruch na polskich torach składy EN57. To byłaby realna, skokowa i odczuwalna dla wszystkich poprawa – komentuje Piotr Rachwalski, ekspert ds. transportu publicznego, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej.