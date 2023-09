Staną pociągi w dwóch województwach. Kolejarze Polregio zapowiadają strajk

Nielegalne części do samolotów. Sąd sprawdza dostawcę

Brytyjska firma AOG Technics sprzedawała części do silników CFM56 i CF6 produkowanych przez CFM Int'l do airbusów i boeingów nie zatwierdzone przez urząd lotnictwa FAA na podstawie sfałszowanych dokumentów. Liczba samolotów, które trzeba wycofać z użytku do sprawdzenia wynosi już 96. Sprawa jest już w sądzie w Londynie.