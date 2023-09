Polskie Porty Lotnicze i CPK oficjalnie połączone

W ten sposób spółka PPL dołączyła do Grupy Kapitałowej CPK skupiającej główne aktywa i inwestycje w infrastrukturę lotniskową w Polsce. Grupa CPK ma być odpowiedzialna za koordynację i pozyskiwanie finansowania inwestycji związanych z budową nowego lotniska przesiadkowego. Wniesienie do CPK akcji spółki PPL o wartości 6,4 mld zł i ubiegłotygodniowa emisja przez Ministerstwo Finansów obligacji dla spółki CPK o wartości 3,6 mld zł podwyższyły jej kapitał zakładowy do kwoty blisko 11,5 mld zł. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Skarb Państwa. Środki z emisji sfinansują kontynuacji przygotowania, projektowanie i budowę CPK. PPL jest firmą odnotowującą zyski i wysoko rentowną. CPK za 2022 też miał zysk, ale wynikał on z zaksięgowania wartości gruntów przejmowanych pod budowę lotniska położonego 40 km od Warszawy.

CPK, to spółka przygotowująca m.in. budowę nowego portu lotniczego, dla którego posiada już m.in. gotowy projekt, wydaną decyzję środowiskową, plan generalny, uzgodnienia lotnicze i wykupionych ponad 1000 ha nieruchomości. To także inwestor kolejowy przygotowujący budowę ok. 2 000 km Kolei Dużych Prędkości, z czego dla ok. 500 km trwa już zaawansowane projektowanie. Polskie Porty Lotnicze (PPL) są właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Posiadają też udziały w większości portów regionalnych w Polsce, m.in. w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

Mają być same korzyści

Zdaniem autorów tego projektu włączenie PPL do CPK przyniesie same korzyści. — Po pierwsze, powstała grupa kapitałowa zarządzająca najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, dzięki tej konsolidacji będzie dominowała w naszym regionie Europy. Po trzecie, usprawniona budowa infrastruktury CPK, która zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy – uważa wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK cytowany w informacji prasowej.

Przygotowania do tej transakcji trwały od kilku miesięcy. A 1 kwietnia br. PPL przekształciły się w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniły nazwę na Polskie Porty Lotnicze S.A. Z kolei 2. października 2023 wejdzie w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.